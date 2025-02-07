Кавазашвили: «Не понимаю, зачем Малком хочет вернуться в РПЛ»

Бывший вратарь «Зенита» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении форварда «Аль-Хиляля» Малкома в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я не понимаю, зачем Малкому понадобилось играть с нами: то он туда побежал за большие деньги, то теперь обратно. Что в его клубе с его мастерством не хватает места в стартовом составе? Он был большим мастером для нашего футбола, но зачем он сюда хочет вернуться, этого я не могу понять», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.ru.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019-го по июль 2023 года. Всего за петербургский клуб 27-летний футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.