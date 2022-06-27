Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает отличной работу Хачатурянца на посту главы РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надо поблагодарить Хачатурянца за ту работу, которую он провел во главе и судейского корпуса, и на своем посту во главе РПЛ. Он взялся за дело очень рьяно, попытался оздоровить ситуацию в российском футболе, придать динамику в его развитии. Что-то не сложилось, но главное, что он честно, исходя из своих возможностей, принял такое решение.

Отличной назвать его работу я не могу, потому что вы видели недочеты, связанные с работой клубов, но сказать, что Хачатурянц работал плохо, у меня язык не повернется. Он стремился и очень хотел делать наш чемпионат лучше", — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.