Полузащитник ЦСКА Эджуке не планирует прерывать контракт с московским клубом
Эджуке не намерен приостанавливать контракт с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке сообщил, что не планирует пользоваться опцией ФИФА и приостанавливать контракт с армейцами.
21 июня ФИФА дала возможность легионерам РПЛ приостанавливать контракты до июня 2023 года.
«Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА», — цитирует Эджуке Bobsoccer.
В этом сезоне 24-летний форвард сыграл в 32 матчах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.
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|0
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6
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9
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10
|Спартак
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11
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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