Полузащитник ЦСКА Эджуке не планирует прерывать контракт с московским клубом

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке сообщил, что не планирует пользоваться опцией ФИФА и приостанавливать контракт с армейцами.

21 июня ФИФА дала возможность легионерам РПЛ приостанавливать контракты до июня 2023 года.

«Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА», — цитирует Эджуке Bobsoccer.

В этом сезоне 24-летний форвард сыграл в 32 матчах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.