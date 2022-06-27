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Полузащитник ЦСКА Эджуке не планирует прерывать контракт с московским клубом

Эджуке не намерен приостанавливать контракт с ЦСКА
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Чидер Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке сообщил, что не планирует пользоваться опцией ФИФА и приостанавливать контракт с армейцами.

21 июня ФИФА дала возможность легионерам РПЛ приостанавливать контракты до июня 2023 года.

«Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА», — цитирует Эджуке Bobsoccer.

В этом сезоне 24-летний форвард сыграл в 32 матчах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.

ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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