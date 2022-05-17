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В «Химках» заявили об отсутствии предложений по покупке вратаря Лантратова

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем голкипера Ильи Лантратова.

«Нет, пока «Химки» не получили ни одного предложения, — сказал Терюшков «СЭ». — Как только будет что-то конкретное, мы готовы начать переговоры. Как я уже говорил, главное, чтобы Лантратов был основным вратарем в новом для себя клубе. Мы договаривались, что отпустим его, если будет существенное предложение от клуба из топ-5. Пока никаких конкретных разговоров не было. Была заинтересованность. Спрашивали, что с Ильей. Готовы отпустить? Готовы. На этом все и заканчивалось».

26-летний российский футболист выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за «Химки» и пропустил 46 голов.

Портал Transfermarkt оценивает Лантратова в 2 миллиона евро.

29.05.2022 | Спартак — Динамо
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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