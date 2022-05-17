Черевченко считает, что Сторожук должен продолжить тренировать «Краснодар»

Экс-тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Александре Сторожуке.

— Если смотреть на результаты, которые показывает тренер, то я думаю, что он должен остаться. Не знаю, какие задачи будет решать президент клуба. Но с этим тренером команда добивается успехов и футболисты прогрессируют. Лично мое мнение, его надо оставлять.

— У нас интересная ситуация. Есть «Локомотив», где Заур Хапов или Комппе, это люди, у которых нет опыта работы главным тренером в РПЛ. Есть «Краснодар» и Сторожук. Есть ЦСКА, где Алексей Березуцкий имея небольшой стаж работы помощником Слуцкого, тоже стал главным тренером. И клубы оказываются довольно высоко в таблице, получается в тренерской профессии сейчас на стартовом отрезке не так важен опыт или нет?

— Надо же когда начинать, не все же рождаются сразу главными тренерами. Думаю, что со временем опыт набирает все. Я же тоже когда-то начинал. Сначала была неуверенность небольшая, а потом со временем уже входишь в эту роль и потом трудно отказаться от нее.

— Удивились когда Заур Хапов стал тренером «Локомотива»? Все же ожидали, что будет Лоськов или Пашинин.

— Это меня удивило. Мне кажется я один из первых узнал об этом, потому что Заур набрал и сказал: «Ты чего меня не поздравляешь?» Да, я удивился, но с другой стороны надо же учиться быть главным тренером.