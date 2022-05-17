Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 06:45

Черевченко считает, что Сторожук должен продолжить тренировать «Краснодар»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Александре Сторожуке.

— Если смотреть на результаты, которые показывает тренер, то я думаю, что он должен остаться. Не знаю, какие задачи будет решать президент клуба. Но с этим тренером команда добивается успехов и футболисты прогрессируют. Лично мое мнение, его надо оставлять.

— У нас интересная ситуация. Есть «Локомотив», где Заур Хапов или Комппе, это люди, у которых нет опыта работы главным тренером в РПЛ. Есть «Краснодар» и Сторожук. Есть ЦСКА, где Алексей Березуцкий имея небольшой стаж работы помощником Слуцкого, тоже стал главным тренером. И клубы оказываются довольно высоко в таблице, получается в тренерской профессии сейчас на стартовом отрезке не так важен опыт или нет?

— Надо же когда начинать, не все же рождаются сразу главными тренерами. Думаю, что со временем опыт набирает все. Я же тоже когда-то начинал. Сначала была неуверенность небольшая, а потом со временем уже входишь в эту роль и потом трудно отказаться от нее.

— Удивились когда Заур Хапов стал тренером «Локомотива»? Все же ожидали, что будет Лоськов или Пашинин.

— Это меня удивило. Мне кажется я один из первых узнал об этом, потому что Заур набрал и сказал: «Ты чего меня не поздравляешь?» Да, я удивился, но с другой стороны надо же учиться быть главным тренером.

Заур Хапов
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Александр Сторожук
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черевченко: «В последнем туре РПЛ будет интересно наблюдать за матчем «Динамо» — «Сочи» и «Рубин» — «Уфа»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости