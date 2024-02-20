Агент рассказал, что Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, поделился мнением об ожиданиях от игры бразильца в российском клубе.

«Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове», он реально счастлив в новой команде. Что касается прогнозов по его результативности, преждевременно говорить об этом. Но что я точно могу сказать — Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона. Ожидания от его игры очень велики», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» из «Левски», за который в этом сезоне провел 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.