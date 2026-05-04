Экс-тренер ЦСКА Фоменко считает, что Баринов соответствует требованиям армейцев: «Он качественный футболист»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника армейцев Дмитрия Баринова.

— Как вам Дмитрий Баринов после зимнего перехода? Вписался ли в игру ЦСКА?

— Хороший, качественный футболист. Выполняет свою работу. Раз выходит в составе — значит, соответствует требованиям. Тут тоже следует делать выводы на длинной дистанции. Баринов в любом случае добавляет опыта. Слишком молодая команда — это тоже нехорошо. А сейчас сплав молодости и опыта, ведь есть еще Игорь Акинфеев, пусть у него и травма до конца сезона. Дай бог, чтобы получилось.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» зимой этого года. В текущем сезоне за армейцев полузащитник провел 12 матчей.

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