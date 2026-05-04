Семин упрекнул Кордобу за симуляции в матчах за «Краснодар»: «Хотел бы видеть меньше таких эпизодов от него»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в сезоне-2025/26.

«Всем говорю, что он — лучший игрок РПЛ. Кордоба стабилен, забивает важные мячи и является украшением нашей лиги. Его поведение на поле? Оно, безусловно, влияет на восприятие его игры. Падения, симуляции — это не совсем правильно. Надо терпеть и выходить играть. Я бы хотел видеть меньше таких эпизодов от Кордобы», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Кордоба провел 37 матчей за «Краснодар», забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.