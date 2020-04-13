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Экс-спартаковец Тчуйсе рассказал о самоизоляции

08:30
Жерри-Кристиан Тчуйсе. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Жерри-Кристиан Тчуйсе. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, рассказал «СЭ», как сейчас проводит время.

— Во Франции, как и во всем мире, мы живем в ужасной санитарной ситуации, поэтому важно оставаться дома и соблюдать все необходимые меры.

Сидим дома: телевизор, компьютер, игры. Тяжелое время, но нужно это пережить. Выходим только за продуктами. И то очень осторожно. В Париже мы живем всей семьей — жена, дети.

Я верю в Бога, поэтому у меня есть надежда, что это быстро закончится, — сказал Тчуйсе. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Тчуйсе — здесь

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