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Сегодня, 18:22

Экс-скаут «Бенфики» Пинту стал руководителем селекционного департамента «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жоаким Пинту.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» объявил о назначении португальца Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента клуба.

Ранее 42-летний специалист занимал пост старшего скаута в «Бенфике». Пинту 10 лет работал в лиссабонском клубе.

Пинту приступит к своим новым обязанностям с 15 января.

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1-3 марта.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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