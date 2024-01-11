«Ахмат» сыграет с «Елимаем» и «Навбахором» на первом сборе в Турции

«Ахмат» проведет два контрольных матча в рамках первого зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

19 января грозненцы встретятся с «Елимаем» из Казахстана, а 21 января сыграют против «Навбахора» из Узбекистана.

Футболисты и тренерский штаб «Ахмата» вышли из отпуска 10-го числа. Клуб планирует провести все три сбора в Турции. Первый пройдет с 10 по 22 января, второй — с 27 января по 7 февраля и третий — с 12 по 21 февраля.

«Ахмат» завершил первую часть сезона РПЛ на 13-м месте в турнирной таблице с 17 очками.