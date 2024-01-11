Грулев: «Футболисты «Динамо» попытаются сохранить хороший результат во второй части сезона»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев заявил, что команда постарается хорошо подготовиться ко второй части сезона.

«Нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона, знаем, что «Динамо» вторую часть сезона почему-то в последние годы проводит хуже, чем первую. Постараемся не допустить этого, хорошо подготовиться на сборах. Мы слышали, что сборы у Марцела Лички тяжелые, знаем, что будет непросто. Конечно, Марцел за этот отрезок показал себя, все новое. Сначала не очень шли результаты, а в последних матчах не проигрываем, хороший результат, попытаемся сохранить это все. Вера в чемпионство? Не загадываем, просто будем готовиться от игры к игре, побеждать», — приводит слова Грулева ТАСС.

Грулев получил поднадкостничный перелом большеберцовой кости в матче РПЛ против «Локомотива» 21 октября и пропустил оставшуюся перед зимней паузой часть сезона.

«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.