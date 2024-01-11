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Грулев: «Футболисты «Динамо» попытаются сохранить хороший результат во второй части сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев заявил, что команда постарается хорошо подготовиться ко второй части сезона.

«Нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона, знаем, что «Динамо» вторую часть сезона почему-то в последние годы проводит хуже, чем первую. Постараемся не допустить этого, хорошо подготовиться на сборах. Мы слышали, что сборы у Марцела Лички тяжелые, знаем, что будет непросто. Конечно, Марцел за этот отрезок показал себя, все новое. Сначала не очень шли результаты, а в последних матчах не проигрываем, хороший результат, попытаемся сохранить это все. Вера в чемпионство? Не загадываем, просто будем готовиться от игры к игре, побеждать», — приводит слова Грулева ТАСС.

Грулев получил поднадкостничный перелом большеберцовой кости в матче РПЛ против «Локомотива» 21 октября и пропустил оставшуюся перед зимней паузой часть сезона.

«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Источник: ТАСС
Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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