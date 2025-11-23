«Локомотив» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме

«Локомотив» дома играет вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ.

Команды обменялись голами в начале игры. Счет на 11-й минуте открыл вингер железнодорожников Александр Руденко. Спустя четыре минуты отличился хавбек «быков» Дуглас Аугусто.