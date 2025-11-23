«Локомотив» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме
«Локомотив» дома играет вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ.
Команды обменялись голами в начале игры. Счет на 11-й минуте открыл вингер железнодорожников Александр Руденко. Спустя четыре минуты отличился хавбек «быков» Дуглас Аугусто.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Динамо
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|
10
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|2 : 0
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|0 : 2
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 0
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2
