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Экс-президент «Спартака» считает, что в клубе назрела глобальная зачистка

10:33
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от гостевого матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Мне кажется, будет очень интересно посмотреть, сможет ли «Краснодар» обыграть «Спартак» и вернуться в группу лидеров, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Если «Краснодар» выиграет, то клуб может цепляться за места в еврокубках. Если же красно-белые проиграют этот матч, сезон можно зачеркивать. Перевес будет не позорным, а ужасающим. Именно эта ситуация может заставить «Спартак» пересмотреть состав, провести глобальную зачистку и перестройку команды. Может, это и нужно. Это уже назрело. Также у «Спартака» потеря Зобнина. Это скажется на результате, потому что его отсутствие — проблема для красно-белых».

Матч 15-го тура пройдет в субботу, 20 ноября, в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры