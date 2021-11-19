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Широков считает «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»

10:54
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Экс-полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между командами.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Краснодар» играет дома, поэтому он в этой встрече фаворит, но небольшой, — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — «Спартак» достаточно удачно играет на выезде, по крайней мере по результату. От «Краснодара» всегда ждем результативного футбола, тем более дома. Сейчас у них серия из проигранных матчей, им нужно выправлять ситуацию".

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 20 ноября. Начало — в 19.00.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры