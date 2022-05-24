«Ахмат» продлил контракт с голкипером Шелией
«Ахмат» подписал новый контракт с голкипером Гиорги Шелией, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Новый договор с 33-летним игроком рассчитан на два года.
Шелия в завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ провел 16 матчей и пропустил 14 голов.
«Ахмат» набрал 42 очка и по итогам сезона занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: http://fc-akhmat.ru/page/13088
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|24.07
|17:30
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|
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