«Ахмат» продлил контракт с голкипером Шелией

«Ахмат» подписал новый контракт с голкипером Гиорги Шелией, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Новый договор с 33-летним игроком рассчитан на два года.

Шелия в завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ провел 16 матчей и пропустил 14 голов.

«Ахмат» набрал 42 очка и по итогам сезона занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.