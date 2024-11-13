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Наумов: «Дзюба не пожмет руку Семаку и Галактионову? А они ему?»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что московский клуб поступил правильно, не продлив контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

Ранее футболист в интервью СМИ раскритиковал руководство железнодорожников и главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Мы же все видели матчи «Локо» прошлого сезона. С Дзюбой в составе команда Галактионова играла вдесятером! Артему давали шансы в начале сезона, выпускали, но он ими не воспользовался. Дзюба абсолютно не подготовился к тому чемпионату, был тяжеловат. И обижаться может только на себя! Я понимаю клуб, который не продлил с ним контракт. А как по-другому, если игрок уже не играет?

Неправильно говорить какие-то негативные вещи про тренера уже тогда, когда ты покинул команду. Это не делает чести Дзюбе. Да, он обижен. Но не нужно публично так говорить о Галактионове. Михал Михалыч вообще-то дает результат. Его уважают ребята, в команде хорошая атмосфера. Дзюба заявил, что не пожмет руку не только Галактионову, но и Семаку? А они ему? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеется). Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру»

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Артем Дзюба
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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