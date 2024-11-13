Футболист «Пари НН» Глейзер заявил, что получает удовольствие от игры против Пьянича

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер высказался об игре футболиста ЦСКА Миралема Пьянича.

«За то время, что Пьянич в России, мы играли против него и его ЦСКА уже дважды. Миралем — топ-футболист. Я всегда следил за Пьяничем и его игрой. Каждое его касание мяча — это магия. Я испытал огромное удовольствие, играя против него здесь. Приятно видеть его в чемпионате России. Даже несмотря на возраст, Пьянич — большой игрок для РПЛ», — сказал Глейзер Legalbet.

В нынешнем сезоне Пьянич провел 8 матчей за клуб во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Контракт боснийца с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и может быть продлен еще на один сезон.