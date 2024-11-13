«Спартак» проиграл «Динамо» в матче памяти Федора Черенкова
«Спартак» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче памяти бывшего полузащитника красно-белых Федора Черенкова — 2:1.
У красно-белых гол забил Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. У бело-голубых отмелись Александр Сапета и Юрий Жирков.
Согласно регламенту встречи, команды провели два тайма по 40 минут. Главным тренером «Спартака» был Олег Романцев, «Динамо» в этой игре возглавил Валерий Газзаев.
Матч, который проходил на «Лукойл Арене», посетило более 17,5 тысячи человек.
Матч памяти Федора Черенкова
«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Павлюченко, 15 (1:0). Сапета, 25 (1:1). Жирков, 72 (1:2).
«Спартак»: Александр Филимонов, Рамиз Мамедов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Константин Головской, Александр Самедов, Денис Глушаков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Валерий Шмаров, Роман Павлюченко.
Запасные: Артем Ребров, Юрий Ковтун, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Дмитрий Ананко, Александр Мостовой, Александр Павленко, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Виктор Булатов, Алексей Мелешин, Сергей Юран, Дмитрий Радченко, Александр Ширко.
«Динамо»: Владимир Габулов, Максим Ромащенко, Сергей Яшин, Юрий Жирков, Владимир Рыков, Денис Колодин, Александр Сапета, Эрик Яхимович, Ролан Гусев, Андрей Каряка, Игорь Колыванов.
Запасные: Андрей Сметанин, Эрик Корчагин, Евгений Смертин, Андрей Новгородов, Игорь Семшов, Дмитрий Хохлов, Андрей Кобелев, Александр Точилин, Сергей Кирьяков, Руслан Пименов, Олег Терехин, Дмитрий Булыкин.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
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2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
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3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
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4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
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5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
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6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
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7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
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8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
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9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
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10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
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11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
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12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
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Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
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Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3