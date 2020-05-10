Экс-полузащитник «Зенита» призвал не возобновлять чемпионат и России и признать чемпионом клуб из Санкт-Петербурга

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак выразил мнение, что не стоит возобновлять чемпионат Росси в нынешнем сезоне.

— Я думаю, надо заканчивать. Футболисты разобраны, тренировки в домашних условиях не заменят полноценной подготовки, — приводит слова Спивака «Петербургский дневник». — С момента приостановления сезона прошло и еще пройдет очень много времени, если снова начать играть, по сути это будет уже другой чемпионат. Если в зимнюю паузу все находятся в равных условиях и весной показывают то, что наработали на сборах, то сейчас одинаковую стартовую площадку создать невозможно. По сути, нас интересуют верхняя и нижняя часть таблицы. Де-факто первые места занимают лучшие, что мы неоднократно видели на футбольном поле. Да, случился форс-мажор, но это надо принять и перестать мучиться.

— «Зенит» в таком случае будет легитимным чемпионом?

— Да, конечно. «Зенит» на сегодняшний день лучшая команда России, которая при данных обстоятельствах имеет полное право называться чемпионом страны.

— Обмен с ФНЛ?

— Имеет смысл добавить две команды ФНЛ в премьер-лигу. И стоящие на вылет не обидятся, и лучшие на сегодняшний день команды первого дивизиона получат повышение в классе.