РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» призвал не возобновлять чемпионат и России и признать чемпионом клуб из Санкт-Петербурга

13:43
Александр Спивак. Фото ФК «Зенит»
Александр Спивак. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак выразил мнение, что не стоит возобновлять чемпионат Росси в нынешнем сезоне.

— Я думаю, надо заканчивать. Футболисты разобраны, тренировки в домашних условиях не заменят полноценной подготовки, — приводит слова Спивака «Петербургский дневник». — С момента приостановления сезона прошло и еще пройдет очень много времени, если снова начать играть, по сути это будет уже другой чемпионат. Если в зимнюю паузу все находятся в равных условиях и весной показывают то, что наработали на сборах, то сейчас одинаковую стартовую площадку создать невозможно. По сути, нас интересуют верхняя и нижняя часть таблицы. Де-факто первые места занимают лучшие, что мы неоднократно видели на футбольном поле. Да, случился форс-мажор, но это надо принять и перестать мучиться.

— «Зенит» в таком случае будет легитимным чемпионом?

— Да, конечно. «Зенит» на сегодняшний день лучшая команда России, которая при данных обстоятельствах имеет полное право называться чемпионом страны.

— Обмен с ФНЛ?

— Имеет смысл добавить две команды ФНЛ в премьер-лигу. И стоящие на вылет не обидятся, и лучшие на сегодняшний день команды первого дивизиона получат повышение в классе.

Дополнительная информация:

https://spbdnevnik.ru/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Прямой эфир
Прямой эфир