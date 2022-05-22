Газинский: «Мое будущее? Есть мысли, рассмотрим все варианты»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, о чем разговаривал с владельцем клуба Сергеем Галицким после матча с «Ахматом» (1:1).

«После матча мы созвонились с Сергеем Николаевичем. О чем беседовали? Всего говорить вам не буду (смеется). Он поблагодарил нас, а мы — его. Он сказал, что мы молодцы. Мы все-таки провели много времени вместе. Это было хорошее время. Все, что было у нас, мы отдавали «Краснодару». Это очень эмоциональный день для меня. Мое будущее? Есть мысли, рассмотрим все варианты», — приводит слова Газинского «РБ Спорт».

Матч с «Ахматом» стал для Газинского последним в футболке «Краснодара», как и для Александра Мартыновича и Евгения Городова.

32-летний полузащитник выступал за «быков» с июля 2013 года. Нынешний контракт футболиста заканчивается летом 2022 года.

В сезоне РПЛ-2021/22 Газинский забил один гол и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Краснодар».