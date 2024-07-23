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Судейство

Сегодня, 09:55

Экс-начальник «Локо» Сухина: «После дерби со «Спартаком» открываю интернет, а меня разыскивает Интерпол...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина в интервью «СЭ» рассказал, что не боялся, что железнодорожникам засчитают поражение за то, что он перед матчем в 25-м туре РПЛ-2020/21 со «Спартаком» (2:0) зашел в судейскую.

— Наверное, самый резонансный эпизод, связанный с вашей работой в «Локо», это заход в судейскую перед матчем со «Спартаком». Туго тогда пришлось? Пресс был приличный. Теоретически железнодорожникам могли засчитать поражение...

— Я не фанат всех этих фантастических фильмов. То, что я сделал (зашел получить корректный протокол с составами), делали сотрудники любого клуба.

— Но реально могли засчитать «Локо» поражение?

— А за что? На войне все средства хороши. «Спартак» тогда боролся с «Локомотивом» за место в Лиге чемпионов. Когда происходит авария на дороге, представители ГИБДД приезжают сразу или через неделю? Сразу, да? Так почему в день той игры никто не пришел и не сказал: у нас катастрофа, беда полнейшая, Сухина зашел в судейскую? Почему-то видео опубликовали только на следующий день после дерби... Почему? Может, не знали уже, до чего докопаться?

— Сейчас уже с иронией вспоминаете ту историю?

— Да я и тогда не сильно паниковал. Уныние — большой грех. Не было такого, что я себя корил: мол, должен был поступить по-другому. Когда все люди так делают, ты тоже делаешь это уже на автомате. Спокойно, не озираясь, заходишь в судейскую, берешь протокол. Ничего не предвещало... После игры мы вместе с представителем «Спартака» заходили в судейскую. На следующий день я прилетел в Австрию. Открыл интернет и понял, что меня разыскивают ФБР, Интерпол и все остальные спецслужбы...

— Вас тогда оштрафовали на 150 тысяч. Правда, что Марко Николич с помощниками оплатили часть этой суммы?

— Да. Николич мне лично сказал: «Ты же это сделал для команды».

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Станислав Сухина
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
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Ахмат – Краснодар
 1 : 1
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Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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Виктор Александров

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