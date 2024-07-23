Экс-начальник «Локо» Сухина: «После дерби со «Спартаком» открываю интернет, а меня разыскивает Интерпол...»
Бывший начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина в интервью «СЭ» рассказал, что не боялся, что железнодорожникам засчитают поражение за то, что он перед матчем в 25-м туре РПЛ-2020/21 со «Спартаком» (2:0) зашел в судейскую.
— Наверное, самый резонансный эпизод, связанный с вашей работой в «Локо», это заход в судейскую перед матчем со «Спартаком». Туго тогда пришлось? Пресс был приличный. Теоретически железнодорожникам могли засчитать поражение...
— Я не фанат всех этих фантастических фильмов. То, что я сделал (зашел получить корректный протокол с составами), делали сотрудники любого клуба.
— Но реально могли засчитать «Локо» поражение?
— А за что? На войне все средства хороши. «Спартак» тогда боролся с «Локомотивом» за место в Лиге чемпионов. Когда происходит авария на дороге, представители ГИБДД приезжают сразу или через неделю? Сразу, да? Так почему в день той игры никто не пришел и не сказал: у нас катастрофа, беда полнейшая, Сухина зашел в судейскую? Почему-то видео опубликовали только на следующий день после дерби... Почему? Может, не знали уже, до чего докопаться?
— Сейчас уже с иронией вспоминаете ту историю?
— Да я и тогда не сильно паниковал. Уныние — большой грех. Не было такого, что я себя корил: мол, должен был поступить по-другому. Когда все люди так делают, ты тоже делаешь это уже на автомате. Спокойно, не озираясь, заходишь в судейскую, берешь протокол. Ничего не предвещало... После игры мы вместе с представителем «Спартака» заходили в судейскую. На следующий день я прилетел в Австрию. Открыл интернет и понял, что меня разыскивают ФБР, Интерпол и все остальные спецслужбы...
— Вас тогда оштрафовали на 150 тысяч. Правда, что Марко Николич с помощниками оплатили часть этой суммы?
— Да. Николич мне лично сказал: «Ты же это сделал для команды».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1