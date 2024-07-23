Марин — об уходе Веры в «Химки»: «Он был всем доволен в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе полузащитника Лукаса Веры в «Химки».

«Не разговаривали с ним на эту тему. Не знаю, какая была ситуация. Я всегда видел, что он всем доволен. Он отличный игрок и мой друг. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Марин «СЭ».

11 июля «Химки» объявили о подписании контракта с Лукасом Верой. «Оренбург» продал 27-летнего аргентинца за 1 миллион евро.