Марин — об уходе Веры в «Химки»: «Он был всем доволен в «Оренбурге»
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе полузащитника Лукаса Веры в «Химки».
«Не разговаривали с ним на эту тему. Не знаю, какая была ситуация. Я всегда видел, что он всем доволен. Он отличный игрок и мой друг. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Марин «СЭ».
11 июля «Химки» объявили о подписании контракта с Лукасом Верой. «Оренбург» продал 27-летнего аргентинца за 1 миллион евро.
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|0
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|
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|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
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|1
|
7
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|0
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|0
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|1
|
8
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|0
|1
|0
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|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
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|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
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|0-4
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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