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Сегодня, 09:20

Экс-начальник команды «Динамо»: «Джуджаку на шкафчик в раздевалке игроки прилепили огромный фаллос»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Балаж Джуджак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Динамо» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как шутили над легионерами бело-голубых.

— Кокорин откровенничал в интервью: «Венгра Джуджака в «Динамо» подозревали в нетрадиционной ориентации, и мы подарили ему огромный фаллос».

— Ага, на шкафчик в раздевалке прилепили. Балажа на эту тему ребята постоянно подкалывали. Во-первых, одевался броско, даже мажористо. Во-вторых, прическа своеобразная. В-третьих, ноги брил.

— Станком? Прямо в раздевалке?

— Нет. В салоне делал эпиляцию.

— На подколы обижался?

— По крайней мере виду не подавал. Ржал наравне со всеми.

— Еще какие шутки помнятся?

— Вальбуэна встретили весело. По официальным данным его рост — 167 сантиметров. На самом деле — меньше. Узнав, что с французом подписали контракт, Гранат по дороге на базу не поленился заехать в детский магазин. Купил стульчик для кормления ребенка, притащил в столовую. Когда Вальбуэна зашел и спросил, где можно присесть, Гранат придвинул стульчик: «Вот твое место». От хохота полегли все.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Балаж Джуджак
Дмитрий Балашов
Матье Вальбуэна
ФК Динамо (Москва)
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24 часа
3 дня
Неделя

Экс-директор «Анжи» рассказал, сколько в Махачкале получал Это'О
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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