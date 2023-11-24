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Сегодня, 09:00

Экс-директор «Анжи» рассказал, сколько в Махачкале получал Это'О

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Самюэль Это&amp;#039;О.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный менеджер, бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько зарабатывал в махачкалинском клубе знаменитый форвард Самюэль Это'О.

— Помним, как поражался гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов, получив от «Зенита» за Данни платежку на миллиард рублей. Когда вы были поражены цифрами?

— За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз — как раз в «Анжи». Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение.

— Так сколько?

— 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты...

— Не считая зарплаты Это'О — первое, что шокировало в «Анжи»?

— Шок — неправильное слово. Колоссальное впечатление на меня произвел разговор с Германом Ткаченко. Официально он был просто членом совета директоров, фактически же — генеральным менеджером. Поражала его вовлеченность во все вопросы. От трансферов до экипировки. При первой встрече сказал мне: «Ты знаешь, как должно быть. А здесь должно быть еще лучше!» Через год «Анжи» по уровню обеспечения действительно был номер один.

— Какой штрих говорил об этом особенно выпукло?

— На каждый выезд — новая кофемашина.

— Зачем?

— Для Хиддинка.

— Вопрос тот же — зачем?

— Вот такая фишка. Летим куда-то, через партнеров заказываем новую кофемашину. Когда Гус заходит в гостиничный номер, она уже там. Уезжая, оставляем.

— Это у Хиддинка райдер такой?

— Нет-нет. Все знали, что он без капучино не может. Пьет по десять чашек в день. Ну и решило руководство сделать Гусу приятный бонус.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Дмитрий Балашов
Самюэль Это`О
ФК Анжи
Гус Хиддинк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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