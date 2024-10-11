Мостового могут выписать из больницы 14 октября

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что его могут выписать из больницы 14 октября.

«После операции мне уже как пару дней стало гораздо лучше, пока меня оставили в больнице. Ожидаю, что выпишут в понедельник», — цитирует Мостового ТАСС.

Ранее стало известно, что Мостовой госпитализирован из-за камней в почках. Бывший футболист во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет московский «Спартак».