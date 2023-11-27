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27 ноября, 23:45

Экс-игрок «Зенита» Канищев: «Краснодар» — калиф на час» 

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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев ответил на вопрос о конкурентах команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

«Понятно, что серьезных конкурентов у «Зенита» в чемпионате снова нет. Даже «Краснодар», который производил впечатление команды, способной бросить перчатку лидеру нашего футбола, растерял свой отрыв. А, когда они играли с «Зенитом» в Петербурге, просто ничего не показали, очень слабо выглядели. Сразу было видно, что Краснодар» не может претендовать на первое место всерьез. Так, калиф на час. Игра «Краснодара» с «Уралом» в минувшем туре — тому подтверждение. Видимо, рано им еще претендовать на золото. «Зенит» тоже ничего сверхъестественного не показывает в этом сезоне. Чемпионат наш поэтому такой слабый: даже когда «Зенит» играет не лучшим образом, никто не может составить ему конкуренцию. Создается ощущение какой-то безнадеги", — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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П
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