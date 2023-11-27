Балахнин: «Главная задача «Краснодара» — не потерять больше очков до зимней паузы»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил ближайшие перспективы «Краснодара» в оставшейся до зимней паузы части сезона.

«Еще неизвестно, кого и на какой срок «Краснодар» потерял, — приводит Vprognoze.ru слова специалиста. — Пока нет информации о состоянии Сафонова и Тормены и решения по Кордобе, нет смысла рассуждать на эту тему. В любом случае, я не думаю, что ситуация для кубанцев совсем критическая. Они будут биться и стараться удержаться наверху до последнего».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в 16-м туре потерял лидерство в РПЛ и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко.

«То, что происходит с «Краснодаром» сейчас, было ожидаемо. Команда пока не совсем готова к борьбе за чемпионство. Теперь для кубанцев главная задача — не потерять больше очков до зимней паузы. И оставшиеся два тура они могут выдержать. Но, конечно, потери после матча с «Уралом» осложнят ситуацию», — сказал Балахнин.

В двух оставшихся турах РПЛ в 2023 году «Краснодар» ждут домашние матчи с «Оренбургом» и ЦСКА.