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27 ноября, 23:36

Балахнин: «Главная задача «Краснодара» — не потерять больше очков до зимней паузы»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил ближайшие перспективы «Краснодара» в оставшейся до зимней паузы части сезона.

«Еще неизвестно, кого и на какой срок «Краснодар» потерял, — приводит Vprognoze.ru слова специалиста. — Пока нет информации о состоянии Сафонова и Тормены и решения по Кордобе, нет смысла рассуждать на эту тему. В любом случае, я не думаю, что ситуация для кубанцев совсем критическая. Они будут биться и стараться удержаться наверху до последнего».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в 16-м туре потерял лидерство в РПЛ и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко.

«То, что происходит с «Краснодаром» сейчас, было ожидаемо. Команда пока не совсем готова к борьбе за чемпионство. Теперь для кубанцев главная задача — не потерять больше очков до зимней паузы. И оставшиеся два тура они могут выдержать. Но, конечно, потери после матча с «Уралом» осложнят ситуацию», — сказал Балахнин.

В двух оставшихся турах РПЛ в 2023 году «Краснодар» ждут домашние матчи с «Оренбургом» и ЦСКА.

Источник: vprognoze.ru
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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