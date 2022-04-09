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Сегодня, 22:10

Динияр Билялетдинов назвал команды, которые разыграют титул чемпиона страны

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Зенита» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Был хороший момент на третьей минуте у «Ахмата». Забей игрок в той ситуации, матч мог сложиться по-другому. «Зенит», если забивает первый, обычно не теряет контроль над игрой и не дает шанс сопернику переломить ход игры», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также бывший футболист «Локомотива» высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство.

«ЦСКА мне не понравилось с «Уралом». Много вопросов к игре в обороне. Действия в защите не впечатляют. У «Динамо» есть фарт. Сегодня в свои ворота забил игрок соперника, спорный пенальти с «Краснодаром». Пока фортуна на стороне «Динамо», оно до конца будет бороться в чемпионской гонке с «Зенитом». У «Зенита» сбалансированный, сыгранный состав. Не допускают дырок в обороне, выходов один на один. «Зенит» — явный фаворит в чемпионской гонке. Но и у «Динамо» есть чем ответить.», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Зенит» (52 очка) после победы над «Ахматом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ по-прежнему идет первым. «Ахмат» (32 очка) после поражения занимает седьмое место.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Динияр Билялетдинов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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