Динияр Билялетдинов назвал команды, которые разыграют титул чемпиона страны

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Зенита» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Был хороший момент на третьей минуте у «Ахмата». Забей игрок в той ситуации, матч мог сложиться по-другому. «Зенит», если забивает первый, обычно не теряет контроль над игрой и не дает шанс сопернику переломить ход игры», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также бывший футболист «Локомотива» высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство.

«ЦСКА мне не понравилось с «Уралом». Много вопросов к игре в обороне. Действия в защите не впечатляют. У «Динамо» есть фарт. Сегодня в свои ворота забил игрок соперника, спорный пенальти с «Краснодаром». Пока фортуна на стороне «Динамо», оно до конца будет бороться в чемпионской гонке с «Зенитом». У «Зенита» сбалансированный, сыгранный состав. Не допускают дырок в обороне, выходов один на один. «Зенит» — явный фаворит в чемпионской гонке. Но и у «Динамо» есть чем ответить.», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Зенит» (52 очка) после победы над «Ахматом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ по-прежнему идет первым. «Ахмат» (32 очка) после поражения занимает седьмое место.