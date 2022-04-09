Петржела: «Даже не переживаю о шансах «Динамо» на чемпионство. «Зенит» спокойно их обойдет»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Не было никаких сомнений, что «Зенит» победит. Есть ли сейчас шансы у «Динамо» на чемпионство? Нет, я даже не переживают насчет этого. Я уверен, что «Зенит» сильная команда и спокойно их обойдет, победит в чемпионате», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 49 баллами располагается на второй строчке.