Голы Юри Алберто и Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом»

«Зенит» в гостях победил «Ахмат» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости одолели соперника со счетом — 2:0.

Автором победного мяча стал нападающий «Зенита» Юри Алберто. Он отличился на 39-й минуте встречи. Для бразильца этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.

В конце второго тайма точку в матче поставил полузащитник питерцев Александр Ерохин.

«Зенит» набрал 52 очка и восстановил отрыв от идущего вторым «Динамо» (49 очков).

«Ахмат» не может одержать победу на протяжении пяти матчей. За это время у команды две ничьи и три поражения. «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице (32 очка).