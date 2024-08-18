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Сегодня, 10:21

Экс-игрок «Локомотива» Гуренко рассказал, как нужно играть с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

— «Зенит» не пропустил ни одного гола в РПЛ? Ну, а с кем «Зенит» сыграл? У них был только один серьезный соперник — «Динамо». Так получилось. У тех же динамовцев было достаточно моментов. Не считаю, что «Зенит» — это команда без изъянов. С ними надо играть очень плотно, агрессивно, контактно и очень дисциплинированно. Если лишить их пространства, то у них будут проблемы. Понятно, что тяжело с ними тягаться в контроле мяча или в игре «атака на атаку». Все равно у них самый сильный подбор футболистов, — цитирует Гуренко Legalbet.

После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 12 очками.

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
Бителло

Бителло

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