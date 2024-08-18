Лукин: «У Дивеева хорошая серия, надеюсь, остальные подхватят»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о конкуренции с защитником армейцев Игорем Дивеевым.

«На самом деле, неважно, кто забивает. Главное, чтобы побеждала команда. Просто надо, чтоб кто-то забивал, а мы побеждали. Сейчас у Игоря хорошая серия. Надеюсь, остальные игроки подхватят, а команда будет забивать все больше и больше», — цитирует Лукина Metaratings.ru.

В сезоне-2024/25 Дивеев, выступающий на позиции центрального защитника, провел 5 матчей, в которых забил 5 голов.