Оганесян: «Обидно, что «Спартака-2» больше не существует. Это был шанс показать себя, обрасти мясом»

Экс-игрок «Спартака-2» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» высказался о закрытии команды.

«Клуб принял такое решение, с этим нужно просто смириться, не нам же решать. Наверное, нет толку говорить сейчас о том, какой могла быть эта команда. На сегодняшний день ее больше не существует. Обидно, что «Спартака-2» больше не существует.

Для молодых ребят это был шанс показать себя уже во взрослом футболе, обрасти мясом. Мы могли продемонстрировать, что тоже можем играть в мужской футбол, выступать на хорошем уровне и попадать в первую команду», — сказал Оганесян «СЭ».

23 мая «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.