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Сегодня, 16:13

Каряка: «Сделал паспорт болельщика, не вижу в этом проблемы»

Каряка высказался о начале действия Fan ID на всех матчах РПЛ
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Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» высказался о начале действия Fan ID на всех матчах чемпионата России.

«Я оформил Fan ID еще полгода назад, когда мне нужно было посетить первые тестовые стадионы, — сказал Каряка «СЭ». — Для меня лично — это не проблема. Зарегистрировался на Госуслугах, поехал в МФЦ — заняло все немного времени. Не скажу, что там были очереди за Fan ID. Футбол — это игра для болельщиков. Болельщики должны ходить на стадион. Ситуация двоякая, болельщиков можно понять, у них есть свой взгляд. Наверное, нужно идти на диалог с болельщиками, как-то обсуждать. Но мы в футбол играем ради болельщиков, они нужны. Кто-то сразу пошел и сделал, посетил стадион. А у кого-то категорическая позиция. За всех отвечать сложно. В моем окружении все, кто связаны со спортом, оформили карточку — им нужно посещать стадионы. И мне она нужна по работе. Для меня лично Fan ID не проблема — я пошел и сделал. Каждый сам решает».

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Андрей Каряка
РПЛ
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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