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Сегодня, 13:09

Пономарев: «Божович должен отвечать за свои слова. Легенды — это Яшин, Бобров»

Мария Гусева
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на высказывание черногорского тренера Миодрага Божовича о работе в России.

«Как Божович может являться легендой российского футбола? Он ненормальный, что ли? У нас, смотрю, много легенд развелось. Легенды — это Яшин, Бобров. Божович должен отвечать за свои слова. Еще Газзаева обвиняет в том, что он с судьями работал. К чему он вообще вспомнил про 2008 год? Зачем ему это надо, дураку? Столько времени уже прошло. Давайте тогда вспомним Куликовскую битву», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Божович был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

В российском футболе самым высоким достижением специалиста является победа в Кубке страны с «Ростовом» в сезоне-2013/14.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-bozhovich-skazal-chto-on-legenda-rossijskogo-futbola-on-nenormal-ny-j-chto-li/

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Владимир Пономарев
Лев Яшин
Футбол
РПЛ
Всеволод Бобров
Миодраг Божович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Филипе Силва Малком

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П
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