Пономарев: «Божович должен отвечать за свои слова. Легенды — это Яшин, Бобров»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на высказывание черногорского тренера Миодрага Божовича о работе в России.

«Как Божович может являться легендой российского футбола? Он ненормальный, что ли? У нас, смотрю, много легенд развелось. Легенды — это Яшин, Бобров. Божович должен отвечать за свои слова. Еще Газзаева обвиняет в том, что он с судьями работал. К чему он вообще вспомнил про 2008 год? Зачем ему это надо, дураку? Столько времени уже прошло. Давайте тогда вспомним Куликовскую битву», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Божович был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

В российском футболе самым высоким достижением специалиста является победа в Кубке страны с «Ростовом» в сезоне-2013/14.