Экс-игрок ЦСКА Даев рассказал, чего ждет от матча команды в РПЛ

— Одно дело — подписать Кругового, другое — нужно, чтобы он влился в коллектив и приносил пользу команде. Основная работа предстоит на сборах. Главное, чтобы в команде не получали травмы основные футболисты.

— ЦСКА способен попасть в тройку с теми игроками, которые есть сейчас?

— Да, потому что чемпионат России — равный. При хорошей игре армейцы могут рассчитывать на высокое место в таблице, — цитирует Даева «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.