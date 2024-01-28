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28 января, 23:49

Экс-игрок ЦСКА Даев рассказал, чего ждет от матча команды в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев рассказал об ожиданиях от игры армейцев во второй части сезона чемпионата России.

— Одно дело — подписать Кругового, другое — нужно, чтобы он влился в коллектив и приносил пользу команде. Основная работа предстоит на сборах. Главное, чтобы в команде не получали травмы основные футболисты.

— ЦСКА способен попасть в тройку с теми игроками, которые есть сейчас?

— Да, потому что чемпионат России — равный. При хорошей игре армейцы могут рассчитывать на высокое место в таблице, — цитирует Даева «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-daev-tsska-sposoben-popast-v-trojku-po-itogam-sezona/
Вячеслав Даев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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 15 1 3
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