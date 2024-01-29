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Наумов: «Пиняев мог бы заиграть в Европе, но не в топовой команде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил вероятность того, что полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев смог бы заиграть в европейском клубе.

«Нельзя сказать, что игра Пиняева мне нравится. Ему свойственны перепады, он еще молодой футболист. Иногда Сергей проваливает матчи. Пиняев – перспективно сильный игрок, но ему не хватает стабильности.

Он футболист европейского уровня и мог бы заиграть, но не в топовой команде, а в средней команде топ-5 лиг Европы», – приводит слова Наумова «РБ Спорт».

19-летний вингер в текущем сезоне провел 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Он выступает за «Локомотив» с января прошлого года.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Наумов
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Экс-игрок ЦСКА Даев рассказал, чего ждет от матча команды в РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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