Наумов: «Пиняев мог бы заиграть в Европе, но не в топовой команде»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил вероятность того, что полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев смог бы заиграть в европейском клубе.

«Нельзя сказать, что игра Пиняева мне нравится. Ему свойственны перепады, он еще молодой футболист. Иногда Сергей проваливает матчи. Пиняев – перспективно сильный игрок, но ему не хватает стабильности.

Он футболист европейского уровня и мог бы заиграть, но не в топовой команде, а в средней команде топ-5 лиг Европы», – приводит слова Наумова «РБ Спорт».

19-летний вингер в текущем сезоне провел 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Он выступает за «Локомотив» с января прошлого года.