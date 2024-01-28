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28 января, 23:49

Булыкин считает, что Угальде сложно будет адаптироваться к российскому футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«В Голландии всегда очень много молодых футболистов, которые себя проявляют. Но в России из голландцев реально показал себя один Промес. В Голландии играют в 4-3-3, стараются побольше забить, чтобы порадовать болельщиков. В России такого нет, здесь Угальде придется намного сложнее. Большой вопрос, сможет ли он адаптироваться к российской действительности, к российскому футболу. И я удивлен, что в «Спартак» приходит футболист из Голландии, а не Португалии», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

28 января в агентстве 21-летнего костариканца сообщили «СЭ», что он прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак».

Угальде выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач., что он прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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