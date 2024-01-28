Булыкин считает, что Угальде сложно будет адаптироваться к российскому футболу

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«В Голландии всегда очень много молодых футболистов, которые себя проявляют. Но в России из голландцев реально показал себя один Промес. В Голландии играют в 4-3-3, стараются побольше забить, чтобы порадовать болельщиков. В России такого нет, здесь Угальде придется намного сложнее. Большой вопрос, сможет ли он адаптироваться к российской действительности, к российскому футболу. И я удивлен, что в «Спартак» приходит футболист из Голландии, а не Португалии», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

28 января в агентстве 21-летнего костариканца сообщили «СЭ», что он прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак».

Угальде выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач., что он прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак».