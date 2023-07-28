Муту уверен, что русские футболисты могут играть в любой лиге мира: «Россияне — талантливая нация»

Экс-игрок «Челси» Адриан Муту в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан аристократов.

«Новостей слишком много, за всеми не уследишь. Кстати, с Фабрицио я знаком. Если он говорит о чем-то — не значит, что это обязательно произойдет. А вообще россияне — очень талантливая нация. Так было всегда. Русские футболисты могут играть в любой лиге мира! Я болею за них!» — сказал Муту «СЭ».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь