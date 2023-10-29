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Сегодня, 08:32

Гуренко о дерби: «Нападающим «Локомотива» будет все равно, кто сыграет в обороне у «Спартака»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о предстоящем дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«Считаю, что нападающим «Локомотива» будет все равно, кто сыграет в обороне у «Спартака». Железнодорожники имеют все необходимые ресурсы для острой атаки. Куда важнее, как команда в целом проведет такой матч и что она покажет в оборонительных действиях», — цитирует Гуренко RT.

«Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча в 19.30 мск.

Источник: RT
Сергей Гуренко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
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ЦСКА – Краснодар
 - : -
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П
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Роман Ежов

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Квинси Промес

Спартак

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