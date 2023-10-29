Гуренко о дерби: «Нападающим «Локомотива» будет все равно, кто сыграет в обороне у «Спартака»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о предстоящем дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«Считаю, что нападающим «Локомотива» будет все равно, кто сыграет в обороне у «Спартака». Железнодорожники имеют все необходимые ресурсы для острой атаки. Куда важнее, как команда в целом проведет такой матч и что она покажет в оборонительных действиях», — цитирует Гуренко RT.

«Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча в 19.30 мск.