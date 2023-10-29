Сенников объяснил низкую результативность Дзюбы в этом сезоне
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о результативности Артема Дзюбы в этом сезоне.
«У него есть моменты, если посмотреть матчи, то он пока не может забить. У «Локомотива» в последних двух играх ноль в нападении. В целом не идет игра в атаке. До этого Дзюба хорошо ассистировал. Понятно, что на нем сосредоточено большое внимание. Поэтому сейчас забивают другие игроки», — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».
35-летний Дзюба в этом сезоне провел 14 матчей за «Локо», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Спорт день за днем
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|1 : 0
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|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
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|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
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|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
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|
Динамо – Урал
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|29.10
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Зенит
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|
|
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Краснодар
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|
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Краснодар
|6
|П
|
|
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|
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Спартак
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|
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|Ж
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|1
|3
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|1
|3
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ЦСКА
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|1
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