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Деменко о Федуне: «Не думаю, что он клуб просто так отдает, если бы хотел, то продал бы»

Деменко отреагировал на новость о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в «Спартаке»
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко отреагировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в московском клубе.

«Насколько Хачутурянц хорош для этой должности? Честно говоря, я этот момент не знаю, не могу объяснить, — приводит слова Деменко «Газета.Ru». — Может, есть какие-то отношения в чем-то, предложили ему. Для меня пока это непонятно. В целом Хачатурянц может клуб возглавить, однозначно. Но вопрос заключается в финансовом плане. Есть люди, которые помогают, это одно. А если мы говорим, что он будет сам финансово содержать, то есть, наверно, какие-то проблемы в этом плане.

Какие впечатления от работы Федуна в «Спартаке»? Я считаю, что в любом случае он помог клубу. Финансирование делал максимально, другое дело, что что-то не получилось, что-то получилось. А так, это человек, который вкладывал деньги, душу в этот клуб.

Вы знаете, тяжело сказать, будет ли уход Федуна ударом для команды. Многие приходили-уходили, Федун просто долго работал, на самом деле, как хозяин команды, имел акции клуба. Здесь, может быть, он просто уходит, оставляя того человека, которого он знает. Я не думаю, что он клуб просто так отдает, если бы хотел, то продал бы клуб, наверно».

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/01/18239606.shtml
Максим Деменко
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Леонид Федун
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