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Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков надеется, что команда улучшит результат прошлого сезона

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от игры команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«У бело-голубых были все шансы стать чемпионами в прошлом сезоне. Все зависело от самих игроков, а не от кого-то еще. Жаль, что не смогли добиться результата, хотя моменты были хорошие в конце игры с «Краснодаром», где-то не повезло... Все равно «Динамо» молодцы, вторую часть чемпионата провели достаточно качественно. Надеюсь, те ошибки будут учтены, и в этом сезоне «Динамо» выступит лучше, чем в прошлом», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 18 туров команда занимает четвертое место в таблице РПЛ с 35 очками.

Новиков работал главным тренером «Динамо» с октября 2019-го по сентябрь 2020 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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