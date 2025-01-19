Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков надеется, что команда улучшит результат прошлого сезона

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от игры команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«У бело-голубых были все шансы стать чемпионами в прошлом сезоне. Все зависело от самих игроков, а не от кого-то еще. Жаль, что не смогли добиться результата, хотя моменты были хорошие в конце игры с «Краснодаром», где-то не повезло... Все равно «Динамо» молодцы, вторую часть чемпионата провели достаточно качественно. Надеюсь, те ошибки будут учтены, и в этом сезоне «Динамо» выступит лучше, чем в прошлом», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 18 туров команда занимает четвертое место в таблице РПЛ с 35 очками.

Новиков работал главным тренером «Динамо» с октября 2019-го по сентябрь 2020 года.