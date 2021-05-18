ЦСКА: «А не сняться ли нам с чемпионата?»
21:59
ЦСКА в Twitter отреагировал на материал «СЭ» об ошибках арбитров в завершившемся сезоне.
А не сняться ли нам с чемпионата?? pic.twitter.com/ujediXnZ6B— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2021
«А не сняться ли нам с чемпионата?», — говорится в сообщении.
Пресс-служба армейцев опубликовала таблицу из материала «СЭ»: «От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21».
ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ, набрав 50 очков. Команда не сумела завоевать путевку в еврокубки.
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