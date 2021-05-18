Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА: «А не сняться ли нам с чемпионата?»

21:59
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

ЦСКА в Twitter отреагировал на материал «СЭ» об ошибках арбитров в завершившемся сезоне.

«А не сняться ли нам с чемпионата?», — говорится в сообщении.

Пресс-служба армейцев опубликовала таблицу из материала «СЭ»: «От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21».

ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ, набрав 50 очков. Команда не сумела завоевать путевку в еврокубки.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Правоохранители установили подражателей устроившего стрельбу в Казани
Врач раскрыла секрет полезного завтрака
В Москве простились со звездой «Следа» Олегом Валкманом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
77
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы