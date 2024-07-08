Панченко: «Из-за солнечного удара случилась задержка жидкости в организме, но мне уже лучше»

Бывший футболист Виктор Панченко рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации в результате теплового удара.

«Из-за солнечного удара случилась задержка жидкости в организме, из-за чего упало давление и мне стало плохо. Я нахожусь в Боткинской больнице и прохожу курсы реабилитации и терапии, еще не вся жидкость вышла из организма. Завтра к середине дня буду понимать, стоит мне выписываться из больницы или нет. Но мне лучше», — цитирует Панченко Sport24.

Панченко во время карьеры футболиста выступал за несколько советских и российских клубов, в том числе за липецкий «Металлург», московский «Локомотив» и «КАМАЗ», в составе которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году.

Позже Панченко работал в ЦСКА, «Динамо», «Химках», «Локомотиве», ростовском СКА и «Новосибирске».