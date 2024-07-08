Панченко: «Из-за солнечного удара случилась задержка жидкости в организме, но мне уже лучше»
Бывший футболист Виктор Панченко рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации в результате теплового удара.
«Из-за солнечного удара случилась задержка жидкости в организме, из-за чего упало давление и мне стало плохо. Я нахожусь в Боткинской больнице и прохожу курсы реабилитации и терапии, еще не вся жидкость вышла из организма. Завтра к середине дня буду понимать, стоит мне выписываться из больницы или нет. Но мне лучше», — цитирует Панченко Sport24.
Панченко во время карьеры футболиста выступал за несколько советских и российских клубов, в том числе за липецкий «Металлург», московский «Локомотив» и «КАМАЗ», в составе которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году.
Позже Панченко работал в ЦСКА, «Динамо», «Химках», «Локомотиве», ростовском СКА и «Новосибирске».
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -