ЦСКА: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Ростова». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр московской команды.
ЦСКА: расписание матчей на лето 2024
20 июля, суббота
20:00. «Ростов» — ЦСКА — Премьер-Лига, 1-й тур
27 июля, суббота
15:00. «Пари НН» — ЦСКА — Премьер-Лига, 2-й тур
31 июля, среда
21:00. «Краснодар" — ЦСКА — Кубок России, 1-й тур
4 августа, воскресенье
15:30. ЦСКА — «Оренбург» — Премьер-Лига, 3-й тур
10 августа, суббота
20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-Лига, 4-й тур
14 августа, среда
17:15. «Пари НН» — ЦСКА — Кубок России, 2-й тур
18 августа, воскресенье
17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-Лига, 5-й тур
24 августа, суббота
15:00. ЦСКА — «Акрон» — Премьер-Лига, 6-й тур
27 августа, вторник
17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России, 3-й тур
31 августа, суббота
15:00. «Химки» — ЦСКА — Премьер-Лига, 7-й тур
В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и дошел до финала Пути РПЛ в Кубке страны.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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