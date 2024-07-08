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ЦСКА: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр ЦСКА в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Ростова». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр московской команды.

ЦСКА: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

20:00. «Ростов» ЦСКА Премьер-Лига, 1-й тур

27 июля, суббота

15:00. «Пари НН» ЦСКА — Премьер-Лига, 2-й тур

31 июля, среда

21:00. «Краснодар" — ЦСКА — Кубок России, 1-й тур

4 августа, воскресенье

15:30. ЦСКА — «Оренбург» — Премьер-Лига, 3-й тур

10 августа, суббота

20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-Лига, 4-й тур

14 августа, среда

17:15. «Пари НН» — ЦСКА — Кубок России, 2-й тур

18 августа, воскресенье

17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-Лига, 5-й тур

24 августа, суббота

15:00. ЦСКА — «Акрон» — Премьер-Лига, 6-й тур

27 августа, вторник

17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России, 3-й тур

31 августа, суббота

15:00. «Химки» — ЦСКА — Премьер-Лига, 7-й тур

В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и дошел до финала Пути РПЛ в Кубке страны.

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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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