Опубликовано расписание игр ЦСКА в РПЛ и Кубке России

ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Ростова». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр московской команды.

ЦСКА: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

20:00. «Ростов» — ЦСКА — Премьер-Лига, 1-й тур

27 июля, суббота

15:00. «Пари НН» — ЦСКА — Премьер-Лига, 2-й тур

31 июля, среда

21:00. «Краснодар" — ЦСКА — Кубок России, 1-й тур

4 августа, воскресенье

15:30. ЦСКА — «Оренбург» — Премьер-Лига, 3-й тур

10 августа, суббота

20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-Лига, 4-й тур

14 августа, среда

17:15. «Пари НН» — ЦСКА — Кубок России, 2-й тур

18 августа, воскресенье

17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-Лига, 5-й тур

24 августа, суббота

15:00. ЦСКА — «Акрон» — Премьер-Лига, 6-й тур

27 августа, вторник

17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России, 3-й тур

31 августа, суббота

15:00. «Химки» — ЦСКА — Премьер-Лига, 7-й тур

В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и дошел до финала Пути РПЛ в Кубке страны.

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