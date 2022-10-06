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6 октября, 22:28

Бояринцев: «Хочется, чтобы Соболев забивал столько же, сколько и Холанн»

Бояринцев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Соболева
Руслан Минаев
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд. На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять на каком он уровне. Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 14 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-pust-sobolev-zabivaet-stol-ko-zhe-skol-ko-i-holand/
Александр Соболев
Денис Бояринцев
Эрлин Холанн
ФК Спартак (Москва)
6
3
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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