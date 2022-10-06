«Спартак» ведет переговоры с Селиховым о продлении контракта

«Спартак» хочет продлить контракт с голкипером Александром Селиховым и ведет с ним переговоры. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Московский клуб в переговорах представляют генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Пол Эшуорт. Руководство «красно-белых» довольно игрой голкипера, поэтому стороны обсуждают варианты продолжения сотрудничества.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 28-летнего вратаря с красно-белыми рассчитан до конца декабря 2022. В текущем сезоне он провел девять матчей в РПЛ за московский клуб, в которых пропустил девять голов.