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6 октября, 23:03

Колыванов не считает ЦСКА фаворитом в предстоящем матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал об ожиданиях от матча 12-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с ЦСКА.

«Сложно сказать, что происходит в последнее время с «Динамо». Команда как на качелях — то в одну сторону занесет, то в другую. Нет стабильности, понятное дело, что состав поменялся по сравнению с прошлым годом, пришли новые люди. Поменялась и игра — если раньше динамовцы не боялись играть вперед, атаковать, играть высоко, то сейчас, возможно, из-за какой-то боязни проиграть команда играет от обороны», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Также он отметил, что не считает ЦСКА фаворитом в этой встрече.

«Я так не думаю. Скорее это будет встреча двух примерно одинаковых команд. Вы же знаете, что у нас в чемпионате один фаворит — питерский «Зенит». Вот он играет без конкуренции, когда нужно — прибавляют, забивают. А ЦСКА вроде неплохо играет, а вдруг — раз, и проигрывают «Торпедо», — добавил бывший игрок бело-голубых.

Матч между ЦСКА и «Динамо» пройдет 8 октября на стадионе ВЭБ Арена. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-ne-schitayu-tsska-favoritom-matcha-s-dinamo/
Игорь Колыванов
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